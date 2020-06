ACV-trainer Fred de Boer: 300 mensen in het vliegtuig, dan kunnen wij toch voetballen met publiek

Het is duidelijk dat het coronavirus ook het amateurvoetbal in haar greep heeft. Zo mag er voorlopig nog niet mét contact getraind worden en is het nog maar de vraag wanneer er oefenduels gespeeld mogen worden en wanneer de competitie zal starten. "Ik ben positief", laat ACV-trainer Fred de Boer weten. "Ik ga ervan uit dat we begin september weer zullen spelen. Ik ben nog wel wat huiverig voor de oefenduels in augustus, maar als er 300 mensen met een mondkapje in een vliegtuig mogen dan mogen wij medio augustus toch wel wedstrijden mét publiek spelen."

Faraouni en Yüksel

Het vertrek van aanvaller en topscorer Matthijs Hardijk naar HHC Hardenberg is een flinke aderlating voor de Asser club. Aan nieuwelingen Toufik Faraouni en Mohammed Yüksel de taak Hardijk te doen vergeten.

Faraouni is tweebenig en kan als vleugelaanvaller op beide zijden worden ingezet. De 24-jarige Faraouni begon met voetballen in zijn woonplaats Hoogezand. In het seizoen 2007-2008 speelde hij in FC Groningen onder 13. Daarna volgden BV Veendam onder 16 en Hoogezand onder 17. In het seizoen 2014-2015 liep Toufik Faraouni stage bij FC Emmen onder 19. Daar kwam geen vervolg op richting de eerste selectie en daarop besloot hij zijn Emmen-trainer Theo ten Caat te volgen naar Achilles 1894 (toen nog hoofdklasse zondag). PKC'83 maakte twee seizoenen gebruik van zijn diensten, waarna hij bij Be Quick 1887 weer op hoofdklasseniveau speelde. Bijna overal scoorde hij regelmatig, maar soms werd zijn doelpuntenproductie overtroffen door het aantal assists.

De 23-jarige Muhammed Yüksel komt over van Pelikaan S uit Oostwold, waar hij in de voortijdig beëindigde competitie vijf wedstrijden speelde. Hij is tweebenig en is inzetbaar op beide vleugels en als centrumspits. Het voetballeven van Muhammed Yüksel begon bij FVV in Foxhol en werd daarna voortgezet bij de vv Hoogezand in zijn woonplaats. Als jeugdspeler kwam hij zowel voor FC Groningen als BV Veendam uit, maar uiteindelijk werd het Nieuw-Buinen, waar hij als 16-jarige in de Hoofdklasse debuteerde. Jan Korte haalde hem vervolgens naar FC Emmen en daar voetbalde hij zowel in de A1 als de beloften. Hij trainde wel mee met de eerste selectie, maar tot een doorbraak naar de hoofdmacht kwam het niet, waarop hij terugkeerde naar Nieuw-Buinen.

Turkije

Voor Muhammed Yüksel werd 2017 een bijzonder jaar. Contacten in zijn geboorteland Turkije brachten de toen 20-jarige voetballer een contract bij Antalyaspor in de hoogste Turkse divisie. Daar speelde hij bij de beloften totdat hij verhuurd werd aan Kemerspor, dat een paar divisies lager speelde.Daar kwam een einde aan toen er naar zijn zeggen financiële problemen ontstonden. Muhammed Yüksel keerde terug naar Nederland en ging begin januari van dit jaar bij Pelikaan S voetballen.

In de verdediging krijgt ACV versterking in de persoon van Luka Prljic, die zijn loopbaan begon bij Achilles 1894, waarna hij werd uitgenodigd voor de voetbalschool van FC Groningen. Daar doorliep hij alle jeugdselecties en was hij vrijwel altijd aanvoerder. De linksbenige verdediger speelde in die jaren bovendien twee interlands (met Oranje onder 14 speelde hij tegen Schotland en Tsjechië en met de selectie van Onder 15 tegen Oostenrijk). Als speler van FC Groningen onder 19 maakte Luka Prljic zijn debuut in de hoofdmacht in een oefenwedstrijd tegen De Graafschap (2018). Met Jong FC Groningen deed hij ervaring op met het voetbal in de derde divisie.

Prljic zei nee tegen clubs uit eredivisie en Keuken Kampioen Divisie én ja tegen ACV

Het afgelopen seizoen kwam Prljic uit voor Jong PEC Zwolle. Daar kwam niet helemaal uit wat hij er van verwacht had. "Ik had graag meer minuten willen maken, maar moest regelmatig plaats maken voor spelers van het eerste die terugkwamen na een blessure. Na het afgebroken afgelopen seizoen had Prljic diverse opties om zijn loopbaan bij een profclub voort te zetten. "Ik kon naar andere clubs in zowel eredivisie als Keuken Kampioen Divisie, maar het plaatje stond me steeds niet aan. Ik hoef niet meteen een basisplaats in de hoofdmacht, maar ik wil wel dat er een soort van plan is en die ontbrak telkens. Mede daarom en ook omdat ik mijn studie weer wil oppakken heb ik gekozen voor ACV."