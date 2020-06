Coronocrisis nekt horecabedrijven in Assen

Kroegbaas Wolter de Weerd van café Obelix in de Rolderstraat stopt er per direct mee. "Ik was natuurlijk al dicht vanaf 15 maart. Maar de deur gaat niet meer open. Het is hier over en uit voor mij."

Voor de uitbaters Marcel en André Veldkamp was de lol er snel af, met hun pas begonnen avontuur aan de Nieuwe Huizen met Trijn's Stadstuin. "Eind januari gingen we open. Anderhalve maand later was er ineens corona, en zaten we elf weken dicht. Zonde. Hiervoor gingen we niet een nieuw avontuur aan", zegt Marcel Veldkamp. "Wij willen stoppen, maar de zaak blijft open totdat er een opvolger is."

Pijn in het hart

Cafébaas Wolter de Weerd sluit Obelix 'met pijn in het hart'. De Assenaar zit tien jaar in de horeca, waarvan zeven jaar in de Rolderstraat. Het liep de laatste tijd al niet lekker, maar corona is de nekslag. "Ik heb geen zin om constant te moeten controleren of gasten wel op de anderhalve-meter zitten. Als ze het nodige bier op hebben, kun je erop wachten dat ze bij elkaar kruipen. En ik zit er niet op te wachten, dat ik bij een controle een boete krijg."

Landelijk hebben kroegbazen nog geprobeerd om bij justitieminister Ferd Grapperhaus de afstandsregel van tafel te krijgen. Volgens hen is het niet te doen om cafégangers aan de regel te houden. Maar ondanks begrip, blijft de anderhalve-meter-maatregel overeind, zo is besloten. Voor veel cafés in het land is dat ook reden om de deur gesloten te houden.

Van Obelix blijft die dus gesloten. Want De Weerd had voor de coronacrisis al last van terugloop van klandizie. Oorzaak: de problemen in de Rolderstraat. "Eerst hadden we last van rondhangende jeugdgroepen, waardoor mensen niet meer door de straat durfden. Vervolgens kwamen er maatregelen, zoals veligheidscamera's. Daarna besloten gemeente en politie ook nog tot preventief fouilleren. Dan kan het dus zomaar zijn dat je aan het begin van de straat gefouilleerd wordt. Dat schrikt af, mensen zitten er niet op te wachten." Volgens De Weerd had hij op de zaterdagavond, 'normaal gesproken de drukste avond', nog maar vijf man aan de bar zitten. "Nu met de coronacrisis erachteraan, hakt dat er flink in."

Ook geen TT

De Weerd had aanvankelijk nog hoop dat de Koningsnacht en de TT hem er bovenop zouden helpen. "Als de TT was doorgegaan, had ik nog wel kansen gezien. Maar je weet, ook dat is door corona misgegaan. Het is klaar." De cafébaas hoopt de exploitatie en inventaris over te dragen aan een nieuwe uitbater. "En zo niet, dan haal ik alles eruit."

De uitbaters van Trijn's Stadstuin hopen snel op een koper (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Trijn kookt gewoon door

Bij Trijn's Stadstuin draaien keuken en restaurant gewoon door, ook al willen de eigenaren er het liefst zelf zo snel mogelijk uit stappen. Vader en zoon Veldkamp zijn namelijk ook nog eigenaar van het Asser Bowling Centrum. De stadstuin was een nieuw avontuur, wat ze begin dit jaar vol enthousiasme aangingen. Maar de coronacrisis hakt er stevig in. En dan twee bedrijven draaiende houden, dat is volgens hen niet te doen. "Toen we hieraan begonnen, hadden we dit natuurlijk nooit voorzien", zegt Marcel Veldkamp.

Trijnie Karssens is de kok van de Stadstuin. Zij heeft haar sporen in de Asser horeca in verschillende keukens wel verdiend. Naar haar is het restaurant dan ook vernoemd. Trijnie blijft er voorlopig gewoon 'lekker door koken'. En de Veldkamps houden de zaak draaiende, zolang er nog geen nieuwe gegadigde is voor de exploitatie. "Maar we hopen erop dat iemand hier snel in wil stappen. En zolang die zich niet aandient, gaan we door. Want we hebben nog tot eind dit jaar een huurcontract."

Geen terras

De coronamaatregelen maken het volgens Veldkamp extra moeilijk om Trijn's Stadstuin nog wat rendabel te maken. Achter het restaurant ligt een grote ruime stadstuin met veel gedekte tafeltjes. Maar dat geldt niet als terras, maar als afgesloten horecaruimte.

"Er staan muren omheen, en dus wordt het niet beschouwd als terras. Alles wat hier zit, dat telt mee voor het maximum van dertig mensen dat we binnen mogen hebben. En aan de voorkant kunnen we net twee tafeltjes kwijt. Meer ruimte krijgen we niet, omdat we de pech hebben tussen twee winkels in te zitten. Waar andere horecabedrijven in Assen van de gemeente alle medewerking krijgen voor extra terrasruimte, krijgen wij niks voor elkaar", zegt Marcel Veldkamp verbitterd.

Hij hoopt snel op een nieuwe koper voor alles wat er in het restaurant zit. "Maar we blijven doorgaan, zolang het niet verkocht is."