De laatste nieuwe haring voor Geert

Gek op vis

Geert heeft in zijn jongere jaren horecavakschool in Leeuwarden gedaan en voordat hij zijn eigen vishandel begon was hij kok op een internaat voor moeilijk opvoedbare kinderen. Maar Geert vond dat het op een gegeven moment tijd werd om iets voor zichzelf te beginnen. Vijfenveertig jaar lang heeft hij met vis gewerkt, zijn grote passie. Hij vindt het dan ook echt moeilijk om afscheid te nemen van zijn vak: "Elke ochtend als ik wakker word dan ben ik weer blij dat ik die vissen mag zien. De visserij is echt mijn hele leven geweest", vertelt De Valk.

Sociaal

Geert is meer dan alleen een visboer. Na al die jaren op de Brink te hebben gestaan in Rolde kent hij iedereen en iedereen kent hem. Het maken van een praatje gaat hij dan ook het meeste missen: "Ik heb hier nooit gestaan met de gedachte om geld te verdienen, ik vind het vooral mooi om met de mensen te praten. Dat sociale dat ga ik het meeste missen", overdenkt Geert.

De laatste nieuwe

Het is voor elke visboer in Nederland een speciale dag: de nieuwe haring ligt klaar. Voor Geert, een echte workaholic, was dit het moment om er mee te stoppen. "Op zo'n dag als vandaag komt iedereen een haring halen. Het is gezellig en het is druk. Daarom kan ik vandaag mooi afscheid nemen van de mensen en van mijn vak." Hoe Geert zijn leven als pensionado gaat invullen weet hij nog niet: "Ik heb verder ook geen hobby's of zoiets, ik denk ik dat gewoon elke dag nog wel even bij de viskraam langskom en even een kopje koffie doe."