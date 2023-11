Coevorden start met nieuwe vorm van logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten

Fulltime zorgen voor mensen met geheugenproblemen kan behoorlijk intensief zijn. Mantelzorgers die zo druk zijn met zorg voor hun naaste, hebben zélf ook meer hulp nodig. Dat stelt zorgorganisatie Saxenburgh. In Coevorden start daarom - in opdracht van de gemeente - een nieuwe vorm van logeerzorg, om mantelzorgers te ontlasten.

Saxenburgh heeft een speciale woon- en logeerruimte ingericht in de ouderenzorglocatie Aleida Kramer, aan de Meindert van der Thijnensingel in Coevorden. Hier kunnen voortaan, bij wijze van proef, mensen met geheugenproblemen voor een korte tijd terecht.

"Zodat de mantelzorgers op dat moment even op adem kunnen komen", zegt Mariëlle Schonewille namens Saxenburgh. Tijdens de logeerperiode nemen zorgmedewerkers de zorg over. Het gaat om een volledig ingerichte ruimte, bedoeld voor kortdurende zorg van enkele dagen tot een week. In totaal heeft een aanvrager recht op maximaal twaalf dagen logeerzorg per jaar.

'We willen deze zorg snel en laagdrempelig aanbieden'

Het project wordt ondersteund door de gemeente Coevorden. Mantelzorgers die van deze nieuwe vorm van logeerzorg gebruik willen maken, kunnen zich bij de gemeente melden. De aanvraag wordt dan beoordeeld, waarna gekeken wordt of er plek is bij Aleida Kramer.

De kosten voor de zorg worden gedekt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). "We kiezen daar nu bewust voor, om deze voorziening laagdrempelig te houden en vooral om ervoor te zorgen dat de logeerzorg zo snel mogelijk terechtkomt bij de inwoners die dit nodig hebben", zegt wethouder Joop Slomp (PvdA). "Daarmee onderscheiden we ons, want er zijn maar weinig gemeenten die dit zo doen. We wijken bewust af van de gangbare trajecten om dit soort zorg te bekostigen."

Meestal moet de financiering voor dit soort vormen van zorg betaald worden via de Zorgverzekeringswet of via de Wet langdurige zorg. Maar die trajecten kosten volgens de gemeente vaak veel tijd, waardoor toekenning lang op zich laat wachten.

Groep inwoners met dementie neemt de komende jaren toe

Met dit project wil de gemeente naar eigen zeggen vooral voorkomen dat mantelzorgers uitvallen en zelf extra zorg nodig hebben. Woordvoerder Gert de Groot: "Het is bekend dat de zorg voor een naaste die aan bijvoorbeeld dementie lijdt, heel intensief is. Daar komt bij dat de groep inwoners die hiermee te maken krijgt, de komende jaren fors gaat groeien. Door nu op tijd extra in te zetten op zorg, willen we grotere problemen voorkomen."