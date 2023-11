Azc-kinderen in Eelde reproduceren kunstwerk: 'Ze zijn heel enthousiast'

Asielzoekers die worden opgevangen in de voormalige Bladergroenschool in Eelde steken de komende weken de handen uit de mouwen om een bijzonder kunstwerk te reproduceren. Het gaat om een keramisch kunstwerk van de inmiddels overleden Groningse kunstenaar Anno Smith.

Symbolisch

Dezelfde symboliek geldt voor de asielzoekers in het azc. "Ze komen hier moeilijk binnen; hebben van alles meegemaakt. En als ze hier weggaan, over een paar jaar zijn het burgers van Nederland", zegt Tholen.

Het was Diertens die nog van het kunstwerk afwist. Ooit zat het zichtbaar op de muur, maar inmiddels is er vanwege de veiligheid een muur voor geplaatst en is het kunstwerk helemaal niet meer te bewonderen. "Wij maken het nu samen met de bewoners opnieuw, voor de muur", zegt Tholen. "En over een half jaar, als de bewoners weggaan, dan wordt die muur afgebroken en dan gaan we kijken naar het echte kunstwerk."

Talentvolle kunstenaars

De komende weken wordt er elke donderdag een paar uur aan het kunstwerk gewerkt. Bewoners die zin hebben mogen meehelpen. "Vorige week waren we hier voor het eerst en toen waren er allemaal volwassenen die meehielpen", vertelt Diertens. "En nu is het een groep kinderen. En die zijn heel enthousiast. En daar worden wij ook enthousiast van."

Een van hen is Omar, uit Beloetsjistan, een provincie in Pakistan. Hij woont nu een paar maanden in het azc in Eelde. Hij vind het 'heel leuk' om mee te helpen. Volgens kunstenaar Tholen is Omar een talent. Al denkt hij daar zelf anders over. "Ik ben niet heel goed, hoor", zegt hij bescheiden. Hij helpt graag mee, maar wat hij het allerliefste doet: voetballen!