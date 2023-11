Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Weekend! Met de verwachte regen zijn de weersomstandigheden perfect om lekker binnen te blijven. Maar heb je alle films op de streamingsdiensten al bekeken? Word je verdrietig van het naar buiten kijken en kennen de muren ook geen verrassingen meer voor jou? Ga er dan op uit! Want er valt meer dan genoeg te beleven in Drenthe dit weekend. Met deze selectie aan tips ben je snel dat verschrikkelijke weer vergeten.

Ben je gefascineerd door het verhaal van Vincent van Gogh? De schilder, die tegenwoordig wordt gezien als briljant, worstelde tijdens zijn leven met geldgebrek, depressies en demonen. Tijdens de multi-mediavoorstelling Door Tralies Heen in Museum De Buitenplaats hoor je vrijdagavond fragmenten uit brieven die Van Gogh schreef in de periode december 1888 tot mei 1890, voornamelijk aan zijn broer Theo. Die onderhield hem grotendeels met het geld dat hij opstuurde. Het laatste jaar van de briefwisselingen zat Vincent in het middeleeuwse klooster St. Rémy, een humaan gesticht voor psychiatrische patiënten. Wat dreef hem eigenlijk om zijn linkeroor af te snijden? De voorstelling begint om 19.30 uur. Koop nu nog snel je ticket hier.

100 jaar oude stomme film

Honderd jaar geleden werd de film The Ten Commandments gemaakt. Een eeuw later heeft hij zijn weg gevonden naar Vries. De film is gebaseerd op het verhaal van Mozes en de vlucht uit Egypte. Een stomme film, dus zonder geluid en stemmen, onder regie van Cecil B. De Mille. Destijds kostte de film een miljoen dollar. In de bioscoop werd de film door een pianist begeleid met muzikale hoogstandjes bij dat wat je op het scherm allemaal zag. Dat kun je vrijdag ook beleven in de Bonifatiuskerk in Vries. De avond begint om 20.00 uur. Entree is gratis, een vrijwillige gift is welkom.

Vredeswandeling

Ben je helemaal klaar met al die oorlogen in de wereld? Doe zaterdagochtend dan mee aan de wereldvrede wandeling in Roden. Over een afstand van zes kilometer wordt er in stilte gewandeld. Uitingen van vrede zijn welkom. De tocht begint om 10.00 uur bij monument Het Vertrekpunt.

Sinterklaasintochten