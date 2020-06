NAM wil productiewater Schoonebeek injecteren in Drentse gasvelden

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil een deel van het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek injecteren in lege gasvelden in Zuidoost-Drenthe. Dat blijkt uit een brief die de NAM heeft gestuurd aan de provincie Drenthe.

Het gaat om drie gasvelden bij Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek.

De oliewinning bij Schoonebeek werd in 2011 weer opgestart. Sinds die tijd wordt het productiewater geïnjecteerd in een aantal lege gasvelden in Noordoost-Twente. Maar volgens de NAM is er aanvullende capaciteit nodig.

Uit een onderzoek dat in 2016 werd uitgevoerd zou blijken dat injecteren van het afvalwater de minst milieubelastende oplossing is. Ook zou uit het onderzoek blijken dat een aantal Drentse gasvelden geschikt is voor de opslag.

In Twente bestaat veel weerstand tegen het injecteren van het productiewater in de lege gasvelden. Een actiegroep wist binnen korte tijd tienduizenden handtekeningen te verzamelen. RTV Oost meldt dat het productiewater chemisch is verontreinigd. Bovendien leven in het warme water bacteriën die de wanden van de transportleidingen aanvreten. In 2015 bleek er een lek te zijn ontstaan in zo'n leiding.

De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft vorige maand aangedrongen op extern en onafhankelijk onderzoek naar de afvalwaterinjecties.