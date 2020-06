Nieuwe informatie-app moet alle andere overbodig maken

Spacetime Layers

Er zijn heel wat apps die hun informatie op een kaart laten zien. Vanzelfsprekend navigatie-apps als Google Maps, maar ook apps waar je watertappunten kan vinden, of apps die aangeven waar je je elektrische fiets kan opladen, of waar gemeentelijke monumenten staan.

De app Spacetime Layers laat al die informatie zien op één kaart, en de gebruiker kan aanvinken welke informatie hij wil zien. "Dus waar je ook bent, alle voor die plek relevante informatie zie je op één kaart. Dat kan gaan over vroeger, maar ook over nu. Hoeveel plek er is in een museum of op een terras."

Hunebedcentrum

Dat laatste is bijvoorbeeld interessant voor musea, ziet ook Gijs Klompmaker van het Hunebedcentrum. "We zien vaak dat de reserveringen volstromen, maar dat ook mensen denken dat ze nog wel terecht kunnen. Dat is niet zo, je moet tegenwoordig reserveren. Deze app zou daarbij kunnen assisteren. Dan kijk je even: is er nog plek of is het al volgeboekt?"

Het Hunebedcentrum heeft al vaker geprobeerd een eigen app te bouwen, maar dat is volgens Klompmaker vaak een lastig proces. "We hebben dat veel geprobeerd met allerlei studenten. Die gaan voortvarend van start en eindigen ongeveer als het bijna klaar is. Dan is het project klaar en hebben ze een voldoende, en hebben wij een product dat we niet kunnen gebruiken."

Focus op Drenthe

De app is niet specifiek ontwikkeld voor Drenthe, maar informatie uit deze provincie is wel goed vertegenwoordigd. Dat komt doordat het Drents Archief de app al vroeg heeft geadopteerd.

Marga Renkema van het Drents Archief wijst vooral naar de educatieve waarde van de app. "Naast de publieke routes voor mensen die iets meer willen weten over bijvoorbeeld een havezate, hebben we ook allerlei educatieve routes toegevoegd. Waarbij leerlingen een mysterie oplossen, vragen moeten beantwoorden, filmpjes bekijken, dus er is voor ons van alles mogelijk."