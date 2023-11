Project flexwoningen kost Coevorden ruim zeven ton

Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk worden geplaatst en op een later moment weer ergens anders ingezet kunnen worden. Ze zijn specifiek bedoeld voor inwoners die moeilijk een huis kunnen vinden. Denk bijvoorbeeld aan starters, vluchtelingen met een verblijfsstatus of mensen die recent gescheiden zijn.

De huizen blijven maximaal 15 jaar staan

Doel is om snel en gericht de grootste druk op de woningmarkt aan te pakken. Op de locatie in Binnenvree gaat het om woningen met één of meerdere slaapkamers die in twee of drie woonlagen worden gebouwd. Uitgangspunt is dat de woningen maximaal vijftien jaar blijven staan, maar die periode kan ook ingekort worden, afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt in Coevorden. De periode van vijftien jaar heeft te maken met de tijdelijke vergunning die hiervoor nodig is.

Garantie voor herplaatsing van de woningen

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de nu gevraagde investering van 710.000 euro. Volgende week dinsdag buigen raadsleden zich over het voorstel. Daarin wordt de raad ook gevraagd om akkoord te gaan met een reservering van 640.000 euro voor een zogeheten 'herplaatsingsgarantie' voor de flexwoningen. Dat geld is alleen nodig als na vijftien jaar blijkt dat de woningen niet herplaatst kunnen worden. Om dat risico te voorkomen, is nu de afspraak dat uiterlijk in 2035 gemeente en Domesta in gesprek gaan over een nieuwe locatie voor de flexwoningen.

Nog twee andere locaties volgen