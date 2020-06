Klam, nat en onweer: dat kun je verwachten dit weekend

Gisteren was het warm, maar vandaag wordt het nog een paar graadjes warmer. Buien, onweer en hagel passeren ook de revue. "We krijgen bijzonder weer dit weekend met volop spektakel", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Vrijdag hadden we een voorproefje met zomerse warmte, maar vandaag wordt het opnieuw erg warm met maxima rond de 28 graden", zegt Van der Zwaag. Ook krijgen we in Drenthe te maken met een hoge luchtvochtigheid. Deze combinatie zal in de loop van de dag leiden tot enkele onweersbuien.

Kans op wateroverlast

"De eerste buien ontstaan rond 14.00 of 15.00 uur in de middag", zegt Van der Zwaag. De buien verplaatsen zich traag. Dat betekent dat ook veel plaatsen in de provincie het droog zullen houden. "Het zijn lokale buien die fors kunnen uitpakken, met misschien op een paar plekken een wolkbreuk, dat is 25 millimeter in een uur. Er is dan kans op wateroverlast."

In de avond zal er op meerdere plekken onweer ontstaan dat in de nacht kan aanhouden. "We verwachten dit keer geen zware windstoten, zoals vorig jaar op 4 juni. Wel is er kans op hagel."

'Regionaal zware buien'

Zondag krijgt de hele provincie met regen te maken. Weerman Van der Zwaag verwacht zware buien met kans op onweer. 15 millimeter regen is goed mogelijk. Ook wordt het een stuk koeler, met een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

Dus wil je op pad dit weekend; luchtige kleding en regenpakken zijn aanbevolen.