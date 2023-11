Nat najaar, dus waterschappen moeten aan de bak

Het is aanpoten voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze maand viel tot nu toe twee keer zoveel water als normaal in november.

Omdat er vandaag en ook de komende dagen een harde noordwestenwind staat, wordt het hoogwater richting het werkgebied van WDODelta gestuwd. "Dus het water wordt door de wind richting de oostzijde van het IJsselmeer geblazen. Al dat water vanuit Noord-Holland stuwt zich op richting ons gebied", zegt Sander Habing van het waterschap tegen de NOS.

Het op een-na-grootste gemaal van Nederland, net over de grens bij Zwartsluis, wordt daarom nu 24 uur per dag bemand. Het waterschap probeert daarmee te voorkomen dat het water in het Meppelerdiep en de Overijsselse Vecht te hoog komt te staan. "Als we dat niet doen, krijgen Meppel en omgeving natte voeten", stelt Habing.

Het gemaal bij Zwartsluis kan 125 kubieke meter water per seconde afvoeren. Op volle kracht komt dat neer op drie olympische zwembaden per minuut.

Hoge grondwaterstanden

Het najaar van 2023 is tot nu toe erg nat. De grondwaterstanden zijn bij alle waterschappen in Drenthe hoog. De bodem neemt daarnaast ook amper water op. Volgens WDODelta kun je het vergelijken met een spons die 'voller dan vol is'.

"De neerslag die nu valt, moeten we afvoeren om voldoende ruimte te hebben om de verwachte neerslag op te vangen en om het water op peil te kunnen houden. We kunnen het goed aan, maar peil- en dijkbeheerders zijn wel extra druk om te zorgen dat het water goed door kan blijven stromen", zegt het waterschap.

'Binnen de perken'

Bij waterschap Hunze en Aa's wordt het hoogste punt morgenmiddag in Groningen verwacht. "Maar met de verschillende acties die we hebben ondernomen, blijft dat binnen de perken", zegt een woordvoerder. "In de loop van maandag verwachten we weer op een normaal waterpeil te zitten."

Volgens de woordvoerder zijn de grondwaterstanden in Drenthe beheersbaar. "Drenthe is eigenlijk een omgekeerd soepbord", legt ze uit. "Het water stroomt naar de lagere delen, dus vooral naar Groningen."

'Blijft nat'

Waterschap Vechtstromen sluit zich daarbij aan. "Het blijft nat, maar het peil daalt wel", vertelt een woordvoerder. "Doordat de waterstanden wat gedaald zijn, hebben we weer een buffer. Dus we verwachten de komende dagen geen problemen."

Maar het snel reagerende watersysteem op de hellingen van de hoge zandgronden zorgt er wel voor dat het waterschap alert moet zijn voor nog meer regen. "We houden daarom de weersvoorspellingen goed in de gaten. Sloten, beken en rivieren zitten vol. Dit water willen we in principe vasthouden in ons gebied, zodat we nu al een buffer opbouwen voor een mogelijk droge zomer. Maar aan de andere kant hebben we ook ruimte nodig om een eventuele grote regenbui op te kunnen vangen in het gebied. Daarom voeren we veel water af, bijvoorbeeld via de Vecht."

Noorderzijlvest - dat in de kop van Drenthe en in Groningen actief is - ziet de waterstanden ook dalen. Vannacht werden de dijkdoorgangen bij Delfzijl nog gesloten, maar omdat het water in de loop van de dag weer zakte, zijn die weer geopend.