Oud-fysiotherapeut Bennie Z. in hoger beroep

De 55-jarige ex-fysiotherapeut Bennie Z. uit Emmer-Compascuum legt zich niet neer bij de 3,5 jaar celstraf (waarvan een half jaar voorwaardelijk) die hem is opgelegd door de rechtbank in Assen. De man werd veroordeeld voor het aanranden en verkrachten van dertien vrouwelijke cliënten.

Aangiftes volgden elkaar op

De eerste aangifte tegen Z. kwam in 2018 bij de politie binnen. De vrouw verklaarde dat zij onzedelijk was betast door de therapeut, terwijl ze naakt op de behandeltafel lag. Met die aangifte werd aanvankelijk niets gedaan. In 2021 rolde nog een aangifte binnen. De vrouw had een vergelijkbaar verhaal.