WZA neemt maatregelen tegen E.colibacterie, horeca blijft koffie schenken

De patiëntenzorg in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) gaat gewoon door ondanks de besmetting van het drinkwater met de E.colibacterie in Assen en Rolde.

Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen en er is schoon water beschikbaar. Dat wordt aangeleverd in jerrycans door drinkwaterbedrijf WMD. Dat doet het waterbedrijf ook bij verschillende zorglocaties.

Het kraanwater in het WZA is niet geschikt om te drinken. Handen wassen kan wel.

Het ziekenhuis adviseert bezoekers om vandaag en in het weekend zelf een flesje drinken mee te nemen.

Gewoon een kopje koffie

Bij restaurant Liff in Assen schenken ze nog gewoon een kopje koffie of thee. Ze schenken normaal zo'n vijfhonderd kopjes koffie per dag en doen dat ook vandaag, hoewel het water niet drie minuten heeft gekookt.

"We zeggen tegen de gasten dat het water mogelijk is besmet met de E.colibacterie", vertelt eigenaar Dinand Timmer. "We hebben ook overal affiches neergezet en als we de eerste keer aan tafel komen vertellen we dat ook. We vinden dat het de keuze is aan de gast om te bepalen of ze het risico gaan nemen of niet."

Een gewoon glaasje water is niet te krijgen. "Normaal geven we altijd een glaasje water bij de koffie of bij de wijn, dat doen we nu niet. En we hebben ook geen ijsblokjes."