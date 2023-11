Pensionado's halen duizenden stenen uit zwembad Ruinen: 'Als je 25 bent, gaat het vanzelf, nu niet meer'

"Het is een heleboel werk", zegt vrijwilliger Giethoorn. "Ik denk dat we er ongeveer tienduizend stenen uit hebben gehaald. En we moeten er ook nog eens ongeveer tienduizend. Het is vijfhonderd vierkante meter. We hebben nog een aantal meters te gaan. Het gaat goed en met zoveel enthousiasme, dit is perfect."

Iedere dag is er een groep van vrijwilligers aan het werk. "Met veel mensen, licht werk, zo noemen we dat."

Vloer is afgekeurd

De werkzaamheden zijn nodig omdat het zwembad toe is aan een nieuwe vloer. "De bodem is afgekeurd. Er zaten scherpe kanten aan, het was gevaarlijk voor de bezoekers", verklaart zwembadvoorzitter Roel Wiekema.

De vloer vervangen kost wel wat. Een kleine ton, zegt Wiekema. Dat is niet haalbaar voor het zwembad. Door het zelf te doen bespaart het ongeveer 20.000 euro.

Maar ja, dan moet de groep vrijwilligers dus wel zelf flink aan de bak. "Monnikenwerk", omschrijft Wiekema het. "Het is heel groot werk en kost ontzettend veel uren. Het wordt allemaal gedaan door 70-plussers. We doen het niet de hele dag door, een uur of drie. We drinken koffie en het is gezelligheid. En zo lossen we het op."