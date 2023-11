Buurt blij met maatregelen op ‘levensgevaarlijke racebaan’ Hoogeveen: ‘Blijven gekken tussen zitten’

Strijd nog niet voorbij

De gemeente had er geen geld voor, maar kon wel aanspraak maken op subsidie van de provincie Drenthe en het Rijk. In totaal is er 1,4 miljoen euro gepompt in de renovatie. Otten zegt grotendeels blij te zijn. "We zijn ontzettend tevreden met de aanpassingen. Nu moeten de witte markeringsstrepen nog komen, dat duurt nog even."