Winter op komst? Maandag kans op sneeuw, maar veel zal het niet zijn

Niets is zo veranderlijk als het weer. Pin de weermensen er dus niet op vast, maar begin volgende week is er mogelijk sneeuw op komst.

Nee, de sneeuwschuivers kunnen in de schuur blijven en ook de skipakken hoef je niet uit de kast te halen. Maar dat we richting de winter gaan, is wel duidelijk.

Grommen

In het weekend liggen de temperaturen overdag nog op zo'n 7 graden, maar vanaf komende week gaan die naar beneden. In de nacht naar maandag zakt de temperatuur tot -2 of -3 graden. "Overdag wordt het dan hooguit een graad of 2", vertelt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis. "Er kan hier en daar nog een bui voorkomen, maar het kan ook lichtjes wit worden." Het gromt, zeggen we maandag misschien wel op z'n Drents.