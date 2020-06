Onrust bij FrieslandCampina na rapport over gewasbeschermingsmiddelen

Een deel van de leden van FrieslandCampina heeft zorgen over de samenwerking van de zuivelcoöperatie met Natuurmonumenten. Het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen in de Drentse natuur, in opdracht van Natuurmonumenten, heeft olie op het vuur gegooid.

Beide partijen werken sinds enkele jaren samen om een toename van het natuuroppervlak op het boerenland in 2025 te realiseren. Verschillende leden van FrieslandCampina kunnen zich echter niet vinden in enkele uitingen van Natuurmonumenten over de landbouw. Onlangs werd het opnieuw onrustig binnen de groep vanwege een rapport van Natuurmonumenten over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de Drentse natuur. Dat schrijft Nieuwe Oogst, het vakblad van lobbyorganisatie LTO.

Lees ook:

"Het is niet de intentie geweest om deze onrust onder onze leden te veroorzaken, maar het zorgt wel voor een dilemma. Als de samenwerking met Natuurmonumenten wordt stopgezet, kost ons dat niet alleen krediet bij consumenten en in onze reputatie, maar ook in contacten met de overheid en met andere NGO's. Dit komt voort uit de evaluatie van de samenwerking die in maart is uitgevoerd", zo staat er volgens Nieuwe Oogst op het interne Melkweb van FrieslandCampina.

Geschrokken

Natuurmonumenten liet al weten geschrokken te zijn van de commotie over de uitkomst van het rapport. Bij een onderzoek in vier Natura 2000-gebieden in Drenthe werden 31 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Dat gebeurde door het burgerinitiatief Meten=Weten, in opdracht van Natuurmonumenten. Volgens de vereniging zijn er daarna 'te stevige termen' gebruikt om het probleem op de kaart te zetten.

Het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen is omstreden. Stichting Agrifacts, een organisatie die rapporten en publicaties over de land- en tuinbouw in Nederland kritisch toetst, kraakte de conclusies uit het rapport. De onderzoekers zouden emissies uit verbrandingsprocessen hebben aangezien voor bestrijdingsmiddelen.

Lees ook:

Gesprek

FrieslandCampina wil op bestuurlijk niveau een gesprek met Natuurmonumenten. "Kunnen we de samenwerking ontwikkelen tot één waarbij artikelen zoals het afgelopen weekend tot het verleden behoren?", vraagt het bedrijf zich af. FrieslandCampina wil ook graag dat de beide ledenraden elkaar ontmoeten om elkaars belangen te bespreken.