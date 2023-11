Gemeenten Zuidoost-Drenthe: 'Politie-inzet in de knel door azc Ter Apel'

Het aanmeldcentrum in Ter Apel mag niet langer de reden zijn dat de inzet van politie bij andere zaken in de knel loopt. Het aantal agenten in de regio Zuidoost-Drenthe moet daarom omhoog. Die oproep aan de minister van Justitie en Veiligheid en de korpschef van de politie wordt voorbereid door de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

De oproep is een reactie op het Regionale Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 van de politie Noord-Nederland. Volgens de gemeenten is het aantal incidenten in de regio fors toegenomen, terwijl de politiecapaciteit 'relatief en absoluut' is afgenomen. De problemen met veiligelanders rondom het azc in Ter Apel slokken daarbij ontzettend veel aandacht op.