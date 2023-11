Archeoloog vindt unieke Middeleeuwse munt uit Coevorden

'Het was een zeer onrustige tijd'

Hoe het kwam dat er zoveel munten bij elkaar onder de grond lagen, is gissen. "Maar op zich heb ik er wel een theorie over", zegt Van Genabeek. "In de veertiende eeuw was het grensgebied tussen Brabant en Gelre zeer onrustig, met veel schermutselingen en bendes die actief waren. Ik denk dat we te maken hebben met een handelaar die in korte tijd, tussen 1374 en 1378, een groot aantal munten in bezit kreeg. Op een moment dat het voor hem gevaarlijk werd, moest hij die munten mogelijk wegstoppen. Mogelijk is er vervolgens iets gebeurd met die handelaar, waarop de schat voorgoed onbekend bleef."