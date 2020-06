'Gevolgen grotere opslag productiewater niet te overzien'

De Statenfracties van GroenLinks in Drenthe en Overijssel maken zich grote zorgen over het voornemen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om productiewater te injecteren in lege gasvelden in Zuidoost-Drenthe.

Bij Schoonebeek werd de oliewinning in 2011 weer opgestart. Voor het productiewater dat vrijkomt bij deze winning worden lege gasvelden in Noordoost-Twente gebruikt, maar volgens de NAM is er aanvullende capaciteit nodig. Het bedrijf heeft het oog laten vallen op drie lege gasvelden bij Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek. Dinsdag heeft het provinciebestuur Provinciale Staten van Drenthe geïnformeerd over dit voornemen.

Afwachten

Volgens de NAM is injecteren van het afvalwater de minst milieubelastende oplossing. De beide Statenfracties van GroenLinks willen een evaluatierapport afwachten voordat het provinciebestuur het voornemen van de NAM in behandeling neemt. Dit rapport, over de verwerking van het vervuilde productiewater, is toegezegd door de minister van Economische Zaken en Klimaat in het Algemeen Overleg Mijnbouw in de Tweede Kamer.

"Daarnaast pleiten wij voor nader onderzoek, nu blijkt dat er een enorme toename is in het opslaan van vervuild productiewater met chemicaliën. Al deze chemicaliën gaan ook ondergronds niet vanzelf weg. We kunnen de consequenties van een grotere opslag van vervuild water met chemicaliën voor de grondwaterkwaliteit en de natuur op de langere termijn niet overzien", aldus de Statenfracties van GroenLinks.

Rapportage

De NAM staat open voor een vrijwillige verkorte milieueffectrapportage-procedure. De fracties van GroenLinks pleiten voor het doorlopen van een verplichte en complete milieueffectrapportage.

Lees ook: