Drenthe kleurt oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen

Talloze gebouwen in Drenthe en de rest van de wereld kleuren sinds gisteren oranje. De campagne Orange the World wil hiermee aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen. En dat is nodig, want heel veel meisjes en vrouwen in Nederland geven aan dat zij in hun leven wel eens slachtoffer zijn geweest van lichamelijk, mentaal of seksueel geweld.

Van seksuele intimidatie (73 procent), seksueel grensoverschrijdend gedrag (53 procent) tot partnergeweld (20 procent), veel vrouwen in Nederland maken het mee. Dat blijkt uit cijfers van Atria, Rutgers en het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport. Bovendien sterft er hier elke dagen gemiddeld een vrouw door geweld. Het zijn treurige cijfers.

Maar de campagne gaat verder dan alleen om expliciet geweld. Orange the World wil ook aandacht voor vrouwen die bijvoorbeeld financieel afhankelijk worden gemaakt, vrouwen die sociaal worden geïsoleerd en vrouwen van wie online intiem beeldmateriaal wordt geplaatst en verspreid.

Gemeenten doen mee

In Drenthe doen de provincie en veel verschillende gemeenten mee. Van het oranje verlichten van gebouwen en het hijsen van de Orange the World-vlag tot het vertonen van films en rondetafelgesprekken.

De gemeente Westerveld stond donderdag al stil bij de campagne. Wethouder Jacob Boonstra: "Het is in Nederland helaas nog zo dat bijna de helft van alle vrouwen en meisjes te maken krijgt met geweld. Dat is onaanvaardbaar. Daarom ondersteunen wij als gemeente de strijd tegen geweld tegen vrouwen."