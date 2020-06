Hotelfamilie Van der Valk Assen slaat vleugels uit naar Delft

Het verblijf van de twee Rotterdammers in Drenthe was altijd al tijdelijk, alleen bleven ze vijf jaar langer dan gepland. In die tien jaar hebben Assen een Drenthe een plekje in het hart van Rob van der Valk veroverd. "Ik denk dat Assen en Drenthe veel meer charme hebben dan veel mensen zien. De toegankelijkheid, de korte lijnen en de ruimte om je te ontwikkelen bijvoorbeeld."

Springplank

Toch is nu het moment gekomen om verder te trekken. Met Assen als springplank is het gezin nu klaar voor een eigen hotel in het westen van het land. Al wil Rob van der Valk eigenlijk niet van een springplank spreken. "Daarmee doe je het bedrijf tekort. Het hotel in Assen is een mooi, stabiel bedrijf waar je goed kunt leren en ervaring op kunt doen." Een feestelijk afscheid zit er voor de afzwaaiende hoteliers door het coronavirus niet in. "Op deze manier afscheid nemen is pijnlijk. We hadden leuke plannen om iedereen te bedanken voor de samenwerking. Dat hadden we graag anders gezien", zegt Rob.

In die tien jaar hebben de Van der Valktelgen hun stempel gedrukt op het hotel in de provinciehoofdstad. Er kwamen meer hotelkamers, het restaurant is verbouwd en er zit inmiddels een gemoderniseerde keuken in. Het volgende project staat alweer klaar, want er is begonnen met de bouw van een zwembad en wellness in het hotel. Daar heeft het hotelgezin nog wel een kleine verrassing in achtergelaten: de handafdrukken van zoons Faas en Mees. "In videogames stoppen ze nog wel eens easter eggs (verborgen verrassingen die de speler kan opsporen red.). Zie het als ons eigen paasei, een aandenken. Je moet goed zoeken om ze te kunnen vinden", lacht Rob.

Nieuwe hotelier

Geheel volgens bedrijfstraditie worden de vrijgekomen functies van Rob en Magchelina ingevuld door een familielid. Over vier weken neemt Nick van der Valk het stokje samen met zijn vriendin over. Nick is de broer van Justin van der Valk, die de scepter zwaait over het Van der Valkhotel in Spier. Rob en Magchelina moeten nog even wachten voordat hun hotel in Delft af is. Waarschijnlijk opent dat nieuwe hotel in 2022.

