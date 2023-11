Bouw fietsbrug over A28 Hoogeveen in 2025 van start

De fietsbrug over de A28 bij Hoogeveen moet in 2025 verrijzen. Dat hebben de gemeente Hoogeveen, spoorbeheerder ProRail en Rijkswaterstaat vandaag bekendgemaakt.

De bedoeling is dat de fietsbrug parallel komt te liggen langs de spoorbrug over de A28. Bewoners van de wijk Kinholt, kunnen dan makkelijker met de fiets richting het station. Ook Hoogeveners in De Weide en Erflanden profiteren ervan. Het aanleggen van de brug is onderdeel van een groter project, namelijk het verruimen van de spoorboog.