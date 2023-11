Nog hele weekend water koken in Assen en Rolde

Ergens op het terrein van pompstation Assen-Oost ligt waarschijnlijk de bron van de E.colibesmetting. Maar waar precies wordt nu nog onderzocht.

"Er worden monsters genomen vanuit de rijnwaterkelders en op plekken in de periferie. Die gaan naar ons drinkwaterlaboratorium. Daar worden ze onderzocht en dat moeten we afwachten. In de tussentijd hebben we bepaalde zaken dichtgezet, zodat een eventuele besmetting niet verder het net in komt", zegt Vivienne Frankot, directeur-bestuurder van drinkwaterbedrijf WMD.

'Contact met dier of mens'

De bacterie kwam tijdens een reguliere steekproef aan het licht. "De E.colibacterie hoort hier niet in te zetten", aldus Frankot. "Dus er is contact geweest met een dier of een mens, of er is ergens een druppel regenwater binnengekomen. We weten nog niet waar."

De oorzaak is vanmiddag nog niet gevonden. Frankot verwacht dat pas maandag weer volledig veilig water uit de kraan komt in Assen en Rolde. "Zekerheid kan ik niet geven, maar ik durf er vanuit te gaan dat het na het weekend zeker is gevonden en ook opgelost is."