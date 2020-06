IJsbaan Dalerpeel blijft amfibieënparadijs dankzij nieuwe pomp

De ijsbaan doet al sinds de aanleg ruim veertig jaar geleden dienst als leefomgeving voor duizenden kikkers en watersalamanders. "Hier zit de grootste populatie van Zuidoost Drenthe, echt uniek", merkt Jan Nicolai op. Hij is voorzitter van natuurvereniging Het Stroomdal. Dankzij een bron en een waterpomp van IJsvereniging Nooitgedacht stond ook tijdens de zomerperiode voldoende water op de ijsbaan, waarin de amfibieën konden leven.

Maar de afgelopen jaren kwam er minder water uit de bron en kon de verouderde pomp moeilijk tegen de droogte op. Het koste de pomp niet alleen veel moeite, ook de ijsclub werd op kosten gejaagd vanwege de flinke hoeveelheid stroom. Omdat er minder water op de baan terecht kwam, gingen er de afgelopen droge zomers steeds meer dieren dood.

Bron van 40 meter diep

Een nieuwe nieuwe pomp was de grote wens van de natuurvereniging en de ijsclub. Die is er, mede dankzij een bijdrage van de gemeente Coevorden, ook gekomen. Ook is er een nieuwe bron gegraven die ruim 40 meter de grond in gaat. "Dit gaan we binnenkort allemaal aansluiten zodat we de komende zomer voldoende water op de baan hebben staan voor flora en fauna", vertelt Jan Kleine, voorzitter van de ijsbaan.

Ook vrijwilligers van de ijsbaan hebben er baat bij. Het scheelt niet alleen in kosten, ook het realiseren van een stevige ijslaag bij vorst gaat nu sneller. Daarnaast is het eenvoudiger geworden om in de winterperiode sneeuw van de baan te spuiten. Overigens hebben de dieren geen last van een mogelijk schaatsseizoen. Ze zijn dan in winterslaap.