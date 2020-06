Aardappelselectie vanaf een kar: 'De zieke planten kijken je aan'

Lopen en dan sjouwen met uitgetrokken zieke aardappelplanten in een zak over de schouder. Zo ging dat vroeger. Met de speciale selectiekarren gaat dat beter. Steeds beter eigenlijk. De nieuwste selectiekarmodellen hebben een verfijnde hydrauliek, elektromotoren, gps, zonnekappen boven de stoeltjes die naar beneden zakken als de selecteurs een zieke plant hebben gespot. Ook zijn er karren met rupsbanden en een radio aan boord.

Beter dan de boer

De karren zijn belangrijk voor de seizoensarbeiders die in dit werk gespecialiseerd zijn én beter dan de boer het verschil tussen zieke en gezonde planten kennen. Erik Kramer van Uitzendbureau Abiant: "De karretjes zijn er speciaal voor ingericht en er kunnen twee of drie selecteurs op. De boer doet dat werk meestal zelf niet, die besteedt dat uit. Het is heel specialistisch werk. Er zijn steeds weer nieuwe ziektes die de aardappelboeren niet kennen. Onze medewerkers krijgen jaarlijks scholing daarin."

Selecteur Willem Pater is dit weekend bezig op akkers van akkerbouwer Peter Nieboer in Drouwenermond. Pater doet een poging om uit te leggen wat de kenmerken van zieke planten zijn. Het heeft iets van doen met de kleur (het verschil met gezond lijkt minimaal), met de grootte van de bladeren (zieke zijn kleiner) en het kan gaan om nerven en oneffenheden op de bladeren (maar dat hoeft niet).

Virussen

Willem Pater: "Het is echt praktijkervaring. Er zijn allemaal verschillende virusziektes. Sommige planten zijn twijfelgevallen en dat moet je ook goed kunnen zien. Per ras is het ook verschillend. Sommige aardappelrassen zijn virusgevoelig, andere bijna niet. We letten ook op bacterieziektes als stengelnatrot en zwartbenigheid."

Als de selecteurs een zieke plant zien, kunnen ze hun stoeltje naar beneden zakken om zo af te stappen. "Het gaat als een film onder je door. Je ziet dan die kleine verschillen en dan pik je ze er uit. Maar zoals hier op deze akker zie je ook wel dat de virusplanten overwoekerd worden door de gezonde planten", zegt Pater.

Wietske Bruining zit bij Willem op de selectiekar. Ze doet het werk al jaren en liep vroeger ook wel met een zak tussen rijen planten door. "Zo op de kar heb je er mooi oog op. Beter dan wanneer je loopt en lang zo goed niet op de planten kunt kijken."

Oog voor elkaar

"Als het goed is, dan kijken de planten je aan", zegt Bruining. "De zieke planten vallen gewoon op." Waarmee niet gezegd is dat Wietske zich bekeken voelt door de planten, laat ze desgevraagd weten. "Een aardappel denkt nergens bij na, die groeit gewoon,", lacht ze.

Ideaal groeiweer is het dit weekend, zeggen de selecteurs. Vochtig, bewolkt, niet te hoge temperatuur. Zo'n twintig keer gaan ze vandaag heen en weer over akkers van wel een kilometer lang. Het seizoenswerk duurt zo'n zes tot acht weken per jaar en stopt pas als de aardappelplanten te groot worden.