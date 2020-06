Ondernemer Maxx Sports wil 2,9 miljoen euro van gemeente Hoogeveen

Jacobsen en de gemeente Hoogeveen liggen al een paar jaar met elkaar in de clinch. Hoogeveen had de grond waarop het bedrijf van Jacobsen stond nodig voor de bouw van een kunstijsbaan en een zwembad. Daarvoor betaalde de gemeente in maart 2018 een bedrag van 725.000 euro aan de ondernemer. Flink lager dan de toenmalige WOZ-waarde van 1,6 miljoen euro. Jacobsen ging akkoord met het bod, omdat hij naar eigen zeggen financieel klem zat. Eind 2019 claimde hij daarom al 1,5 miljoen euro bij de gemeente.

'Paulianeus handelen'

In het Dagblad van het Noorden gaat de juridisch adviseur van Jacobsen, Peter Raven, dieper in op de aanklacht tegen de gemeente. Raven vindt dat de gemeente zich schuldig heeft gemaakt aan 'paulianeus handelen'. Door de veel te lage koopprijs van de grond, zijn schuldeisers volgens de juridisch adviseur benadeeld. Uit verschillende Wob-verzoeken is naar boven gekomen dat een jurist van de gemeente het college waarschuwde voor paulianeus handelen, schrijft de krant. Vanwege de opgedane kennis uit te Wob-verzoeken heeft Jacobsen de claim verhoogt.

Door de verkoop zegt Jacobsen dat hij zijn pensioenvoorziening is kwijtgeraakt. Hij verloor om uit de schulden te komen veel bezittingen en kwam in de bijstand terecht. Inmiddels werkt hij bij een onderwijsorganisatie. Het ijsbaan- en zwembadplan van de gemeente strandde uiteindelijk. Het project zou bijna 20 miljoen euro duurder worden dan de 31,8 miljoen euro die was vrijgemaakt. Het bedrijf van Jacobsen was al gesloopt.

Tegen de krant laat de gemeente Hoogeveen weten niet te willen reageren zo lang de zaak 'onder de rechter' is.

