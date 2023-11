'Het mkb kan best een tandje bijschakelen, het is goed voor de welvaart in het Noorden'

Hoewel Walstra kritisch is op haar achterban, neemt ze het in de uitzending er vooral voor op. 'In het grootste gedeelte van onze mkb-bedrijven in Noord-Nederland is de ondernemer zelf gewoon meewerkend voorman of meewerkende voorvrouw', aldus Walstra. "Die is gewoon van half acht 's ochtends, tot 's avonds laat bezig in zijn bedrijf bezig. Ze zien het belang van vernieuwing vaak wel, maar ze hebben ook vaak geen idee van waar ze de tijd vandaan moeten halen."