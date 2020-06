Aftreedtour maakt einde aan band De Wethouders

"We hebben in deze 10 jaar zoveel meegemaakt, zoveel geleerd, zoveel fantastische mensen leren kennen, zoveel vrienden gemaakt en zoveel rock 'n roll mogen spelen. Het was een gouden tijd en de herinneringen blijven we allemaal in ons hart koesteren", schrijven de bandleden op Facebook.

"We zijn dit grandioze avontuur met z'n vieren begonnen en we gaan hem ook met z'n vieren afsluiten. Wees gerust, we gaan niet als een nachtkaars uit. Corona krijgt ons niet te pakken. Wanneer het weer mag gaan we knallend van start met onze aftreedtour. We gaan bij menig feesttent het dak eraf rocken. De finale is in oktober 2021 in ons geliefde dorp Zuidwolde, op de plek waar het voor ons 10 jaar geleden allemaal begon: J & H Formatie met de Moaten."