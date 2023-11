Auto botst tegen boom bij Dwingeloo, meerdere gewonden

Op de Honingvlaken tussen Dwingeloo en Wittelte is vanochtend een auto tegen een boom gereden. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens omstanders gaat het om vier mensen. Zij zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht.

Hoeveel mensen er in de auto zaten, is niet bekend. De Honingvlaken is momenteel afgesloten door de politie.