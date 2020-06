Nieuwe coronabesmettingen in Meppel en Assen

In de gemeente Meppel zijn in het afgelopen etmaal twee nieuwe coronabesmettingen gemeld. In Assen kwam er een coronapatiƫnt bij, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen door het coronavirus bijgekomen in de cijfers. Voor zover bekend zijn in totaal 116 Drenten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), 40 overleden aan de gevolgen van het virus. Het werkelijk aantal ligt hoger, omdat niet iedereen getest wordt. Ook kan er vertraging in de cijfers zitten.

Landelijke cijfers

In Nederland kwamen er in de afgelopen 24 uur zes ziekenhuisopnames bij. Het totaal aantal ziekenhuisopnames in Nederland is daardoor sinds het begin van de crisis 11.828, ook het dodental door corona liep met twee op naar 6059. Ook deze cijfers zullen in werkelijkheid hoger liggen.