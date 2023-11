Uppelschoten (PVV) kan als oudste ooit Tweede Kamer in: 'De plicht roept'

De 79-jarige Nico Uppelschoten (PVV) bereidt zich voor op een nieuwe baan als Tweede Kamerlid. Terwijl hij hiervoor nooit in aanmerking wilde komen. "Maar de plicht roept", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.

"Ik ben de eerste reserve", is Uppelschoten zich terdege van de situatie bewust. "Dan is het simpel: ik ben straks aan de beurt." Bij een kabinetsdeelname van de PVV schuiven Kamerleden naar gebruik door naar het kabinet. Zo kan partijleider Geert Wilders premier worden. En andere PVV'ers mogelijk minister of staatssecretaris. Ook kunnen fractieleden (tijdelijk) vertrekken vanwege ziekte, zwangerschap of om andere beweegredenen.