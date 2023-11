Bestuur molen Woldzigt in Roderwolde: 'Het beroep van olieslager mag niet verloren gaan'

Immaterieel erfgoed is 'levend erfgoed'. Het gaat over sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen of individuen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.