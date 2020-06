De Week van Drenthe: tbs'er gepakt en kermisprotest

De stikstofcrisis was daar maandag het duidelijkste voorbeeld van. In een rapport van een onderzoekscommissie onder leiding van Johan Remkes wordt het beleid van de overheid flink gekraakt: het stikstofbeleid is te vrijblijvend en te weinig ambitieus. Werk aan de winkel voor het kabinet. Worden boeren daar de dupe van?

Hendrik M. gepakt

Tbs'er Herdrik M. is opgepakt. De 44-jarige man ontsnapte op 8 mei uit de Forensisch Psychiatrische Kliniek in Assen. Ruim een maand later werd M., in 2002 veroordeeld voor verkrachting en vermogensdelicten, aangetroffen bij Roermond. Hij reed in een onverzekerde auto en werd in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden.

Kermisbranche op Malieveld

Steeds meer sectoren kunnen langzaamaan weer opstarten na de intelligente lockdown. Voor kermisexploitanten geldt dat nog niet. Ze kijken met argusogen naar attractieparken, waar de zweefmolen, achtbaan en polyp weer draaien, terwijl die van hun nog in de opslag staan.

Tijd voor actie, en dus trokken kermisexploitanten donderdag naar het Malieveld in Den Haag om onvrede kenbaar te maken. Op de A12 werden de meesten tegengehouden, maar uiteindelijk werd het Malieveld zonder problemen gehaald. "We zijn niet uit op trammelant, problemen of rotzooi. We willen aandacht voor onze problemen", klonk het statement.

Drenthe topbestemming

Veel Nederlanders kiezen dit jaar voor een vakantie in eigen land, omdat de coronacrisis veel onzekerheden met zich meebrengt. Samen met Zeeland is Drenthe een populaire vakantiebestemming, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Marketing Drenthe hoopt dat ondernemers door de verwachte toestroom nog iets van het mislukte voorjaar kunnen goedmaken.

