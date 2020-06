Straten vol water na regenbui

Halverwege de middag begon het met regenen, de regenwolken bleven langere tijd boven delen van Drenthe hangen. Aan de Gersthullen in de Asser wijk Marsdijk kwam het water vanmiddag uit het riool omhoog, wat naast een volgelopen straat ook zorgde voor onaangename geuren.

In het centrum van Beilen liepen onder andere de Schultenstraat en de Brunstingerstraat vol water. In de stromende regen ontstond op de A28 bij Hoogeveen korte tijd een file. Een automobilist raakte van het natte wegdek en reed de vangrail in. De bestuurder raakte daarbij niet gewond, maar een deel van de weg werd afgesloten om de weg weer schoon te krijgen.

In Nieuw-Balinge sloot het dorpshuis aan het einde van de middag per direct. Door een zware lekkage was de beheerder van dorpshuis De Heugte genoodzaakt de deuren te sluiten.

Blije gezichten

De regen zorgde niet alleen voor overlast. Meerdere Drentse boeren keken tevreden naar de vallende regen, getuige hun berichten op sociale media. En ook Siem uit Beilen was niet meer binnen te houden, toen het Speenkruid in Beilen ondergelopen was.

Ook vanavond en vannacht wordt er nog flink wat regen verwacht. Morgen begint de dag nat, maar gedurende de dag worden opklaringen verwacht.

