Auteur Marja West graaft na tips naar Willeke Dost

Auteur Marja West is een graafactie gestart naar het stoffelijk overschot van Willeke Dost. Het 15-jarige meisje dat in Koekange bij een pleeggezin woonde, verdween 15 januari 1992 van de aardbodem. Vandaag zou Willeke Dost 47 jaar zijn geworden.

West zou afgelopen oktober een boek over de verdwijning publiceren, maar stelde dat uit na nieuwe informatie gekregen te hebben. Die informatie heeft geleid tot zoekacties op een geheime locatie, vertelt ze in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Het boek zou eerst gaan over hoe een dorp verscheurd raakt door een verdwijningszaak, maar het schrijven heeft nu een totaal andere wending gekregen.",

Tips

West heeft een aantal tips gekregen waarvan drie volgens haar de moeite van het onderzoeken waard zijn. Ze denkt dankzij de tips verder te zijn gekomen dan anderen tot nu toe zijn gekomen. "Dat heeft geresulteerd in een aantal omvangrijke zoekacties, waarvan er nog een loopt", aldus de auteur. "Dat is de reden dat het boek is uitgesteld, de andere reden is de rechtszaak die tussendoor is geweest." Ze hoopt nu dat het boek volgend jaar verschijnt.

West gelooft niet in de theorie dat de stiefbroer en haar pleegvader verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van Willeke Dost. Ze is ervan overtuigd dat ze op een moment op de avond van haar verdwijning naar buiten is gegaan en daar een bekende is tegengekomen.

Niet bij Koekange

"De zoekacties zijn niet in de buurt van Koekange, maar wel met graafmachines en een forensisch team en alles wat daarbij komt kijken", zegt ze. "Het zoeken gebeurt met toestemming van de eigenaren van de grond en met medeweten van de politie. Er is ook een forensisch specialist bij, forensisch patholoog Frank van der Goot. Op het moment dat we iets vinden halen we meteen de politie erbij."

De locatie houdt West geheim. "Wat ik niet wil is dat er een situatie ontstaat zoals in Koekange, waar mensen zonder toestemming privégrond betraden en zonder toestemming begonnen te graven en te prikken." De zoekactie is in juli begonnen met voorbereidingen, in augustus was er een scan met lijkhonden.

"Drie verschillende honden van Signi zoekhonden zijn deze zomer onafhankelijk van elkaar op een locatie aangeslagen. Daar zijn we nu aan het zoeken", meldt West. "We zijn aan het graven, iedere graafactie heeft meer duidelijkheid gegeven over de plek waar we moeten zijn, maar we zijn nog niet op de plek aan de slag geweest waarvan we denken dat ze zou kunnen liggen. Pas op het moment dat je het lichaam hebt gevonden weet je het zeker."