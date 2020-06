STAR weer op stoom na corona

Het museum had afgelopen maanden geen inkomsten van bezoekers, maar gulle gevers en toekomstige reizigers hebben de STAR toch door de coronaperiode heen geloodst, zo bleek eerder deze maand.

Blijdschap

"Vanochtend hadden we een briefing met het personeel", vertelt Lars Blaauw van het museum. "Iedereen is weer bij elkaar en dat doet goed. Het is fijn om met het team enthousiaste mensen dit weer te kunnen doen." Vanaf vanmorgen vroeg zijn vrijwilligers al bezig met allerlei klussen. Trein opstoken, perron netjes maken, laatste controles, want twee uur is twee uur. Het tijdstip waarop de stomende loc vertrekt vanuit Stadskanaal richting Musselkanaal.

De trein als wekker

Zo'n veertig mensen staan op het perron te wachten terwijl de trein vanuit de remise komt rollen en via de wissels geleid wordt naar de wagons. Een man vertelt dat hij de trein nog kent van vroeger. "Ik heb hier altijd gewoond, toen heb ik de trein vaak zien rijden. Vroeger als we op het land werkten dan zeiden ze: 'de trein van twaalf uur gaat er langs, het eten is klaar. We kunnen naar huis gaan.'"

Gebiologeerd en onder de indruk van de stomende machine staan de reizigers te kijken hoe de loc naadloos aansluit op de personenwagons.

Aangepaste dienstregeling

De trein rijdt weer, maar voor bezoekers is het niet zo makkelijk meer als het eerst ging. "Je komt maar langs, je koopt een kaartje en je gaat mee. Dat is nu niet zo. Mensen moeten nu van tevoren een treinkaartje kopen of reserveren en dan kan men met ons mee. Dat is het grote verschil", vertelt Blaauw.

"We hadden in de zomer het plan om nagenoeg alle zondagen en woensdagen te rijden. Dat plan gaan we weer oppakken, maar we rijden wel met een aangepaste dienstregeling. Dus niet drie, maar twee ritten per dag. Dat doen we tot september. Na het seizoen zien we wel verder", legt hij uit. "We gaan er wel weer met volle vaart tegenaan."

