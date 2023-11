Den Haag regelt spoedopvang om 'zeer acute situatie' Ter Apel

De nood bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is dit weekend zo hoog dat asielzoekers dreigen op het gras te moeten slapen, meldt de gemeente Den Haag. De gemeente is bereid om vanaf zondag honderd tot honderdtwintig geregistreerde asielzoekers op te vangen in het NH Hotel in Kijkduin vanwege deze 'zeer acute situatie'.