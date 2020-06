60 kilometer hardlopen voor KIKA: 'Warm en zwaar, maar voor het doel ga je door'

Normaal gesproken had Langerijs (uit het Duitse Schöningsdorf), samen met Mark Kuipers uit Emmen, vandaag meegedaan aan de 'Iron Viking' in Nijmegen, een tocht van 60 kilometer met 130 obstakels onderweg. "Vanwege het coronavirus ging dat evenement niet door en dus bedacht Mark een alternatief. Van de Grote Markt in Groningen naar het Raadhuisplein in Emmen lopen, over precies diezelfde afstand."

"We hebben ons idee vervolgens aan het goede doel gekoppeld", vervolgt Langerijs. "En dat hebben we gedeeld op social media, enerzijds natuurlijk om geld op te halen maar ook om de loopgroep - onderweg - flink uit te breiden." Dat lukte. Bij de start, vanochtend om kwart over acht, waren er vier lopers, onderweg werden er nog ruim dertig opgepikt.

'Geweldig dat er zoveel mensen meeliepen'

Voor Langerijs en Kuipers, die normaal gesproken marathons lopen, was het een unicum. Nog nooit liepen ze 60 kilometer hard. Het duo wilde een gemiddelde snelheid aanhouden van 12 kilometer per uur. In het begin was dat geen enkel probleem. Sterker nog, halverwege liep de groep voor op schema maar dat eiste wel z'n tol. Kuipers moest onderweg overgeven en Langerijs moest dus noodgedwongen een paar kilometer achter op een fiets plaatsnemen.

"Het was warm en loodzwaar", erkende Langerijs. "Maar omdat je weet waarvoor je het doet ga je door. Het was ook prachtig dat er zoveel mensen inhaakten, al maakte dat het ook wel lastig. Zo'n frisse loper zorgt er onbedoeld toch voor dat het tempo net even teveel omhoog gaat, maar aan de andere kant gaf het ook een flinke boost. Ik vond het in ieder geval geweldig dat ze mee hebben gelopen."

De groep werd onder luid applaus in Emmen ontvangen en het enthousiasme bleek ook groot voor de collectebus. KIKA kan binnenkort zo'n 2700 euro bijschrijven.