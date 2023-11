Politie houdt controle in centrum van Assen

De politie houdt vanavond een controle in de binnenstad van Assen. Onder meer in de Rolderstraat worden voetgangers, fietsers, scooters en automobilisten aan de kant gezet en onderworpen aan een inspectie.

De afgelopen maanden waren er meerdere geweldsincidenten in het centrum van Assen, waaronder steekincidenten. Het gebied is in oktober aangewezen als veiligheidsrisicogebied.