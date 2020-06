Vandaag weer coronamaatregelen versoepeld, maar welke?

Om de zoveel tijd worden coronamaatregelen, die zijn ingesteld om de verspreiding van het virus in te dammen, versoepeld. Vanaf vandaag mogen we weer wat meer, maar wat nu precies?

De regels in verpleeghuizen, het onderwijs, op campings worden versoepeld. Ook kunnen we weer naar het buitenland.

Sanitaire voorzieningen

De sanitaire voorzieningen op campings kunnen weer open, twee weken vroeger dan was gepland. Reden is dat toeristen uit een aantal landen weer welkom zijn in ons land. Dan is het logisch dat er weer gebruikgemaakt kan worden van douches en wc's, is de redenering.

Verpleeghuizen

De bezoekersregeling voor verpleeghuizen wordt vergroot. Ze mogen in plaats van één, weer meerdere bezoekers ontvangen. De versoepeling geldt niet voor verpleeghuizen die niet coronavrij zijn.

Verpleeghuizen gingen in maart op slot voor bezoek om de opmars van het coronavirus daar te stoppen. Die maatregel viel bewoners en hun naasten erg zwaar. "De bezoekersregeling is heel heftig geweest en is eigenlijk niet meer vol te houden", zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op de persconferentie van 3 juni.

Onderwijs

Op 8 juni werden er regels in het basisonderwijs versoepeld, nu is het de beurt aan de mbo, hbo en universiteiten. Daar kan weer beperkt worden gestart met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten. De onderwijsactiviteiten worden gehouden tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur, om drukte in de spits te voorkomen.

Vakantie in het buitenland

"Nadat we zo'n lange periode thuis hebben gezeten, willen we weer op pad", zei minister-president Rutte op 3 juni. De grenzen van ons land gaan weer open. Het verandert het reisadvies van 15 Europese landen (zie de lijst hieronder) van code oranje (vakantiereizen worden afgeraden) naar code geel. Dat betekent dat reizen mag, maar je moet wel letten op de risico's.

Of dat nu ook betekent dat Drenten massaal gaan kamperen in de Belgische Ardennen, of cultuur gaan snuiven in de Italiaanse steden, is nog maar de vraag. Op 4 juni kwam uit een stelling van RTV Drenthe naar voren dat ruim zeven tiende van de respondenten nog geen buitenlandse vakantie durft te boeken.

Per 15 juni gaan de reisadviezen van de volgende landen van oranje naar geel (bron: nederlandwereldwijd.nl)

België Bulgarije Duitsland Estland IJsland Italië Kroatië Letland Litouwen Luxemburg Polen Portugal Slovenië Tsjechië Zwitserland

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

