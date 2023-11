Prachtige oldtimers in Eelde met hoofdrol voor de VW Kever

De bloemenveiling in Eelde was dit weekeinde het walhalla voor liefhebbers van klassieke auto's. Een flink deel van deze oldtimerbeurs was ingeruimd voor de Keverclub Nederland. En die hadden Kevers en Volkswagen-bussen in alle typen meegenomen.

Bij de meeste deelnemers was het alleen kijken en niet verkopen, terwijl anderen hun klassieker ook kwijt wilden. Maar voor de autoliefhebber was het was vooral rondstruinen in een snoepjeswinkel.

Auto-emotie, niet alleen voor mannen

Ja, het waren overwegend mannen die hun ogen uitkeken op Eelde Classics 2023, maar er waren ook veel vrouwen. Diana Dijkstra uit Foxol staat lang en verlekkerd naar een sportieve rode Alfa uit de jaren '80 van de vorige eeuw te kijken. "Auto-emotie is niet alleen voor mannen, ook vrouwen hebben dat."

Gaat deze Alfa mee naar huis? Dijkstra twijfelt even voor ze antwoord geeft. "We hebben de garage al vol klassiekers staan, deze past er niet meer bij vrees ik."