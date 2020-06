Sanitair op campings weer open: 'Dat wordt een giertank vol'

Met koffie, koek en krentenwegge heeft Camping Meistershof in Dwingeloo het toiletgebouw vanochtend weer feestelijk in gebruik genomen. En daar stonden de eigenaren, maar zeker ook de campinggasten, al een tijdje om te springen.

De wc's en douches zijn vanaf vandaag op alle Nederlandse campings weer open door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. "Het mag gelukkig weer", verzucht Wim Klaassen van Camping Meistershof. "Het kon ook niet anders, mensen moeten gewoon naar het toilet kunnen. Op 1 april hadden we alles al klaar. Ik kreeg mailtjes dat in Duitsland alles gewoon open was. Dan kan het toch niet zo zijn dat Nederlanders de grens over moeten?"

Kleine verbouwing

Camping Meistershof heeft een kleine verbouwing achter de rug om een anderhalvemetertoiletgebouw te creëren. Zo zijn de wastafels van binnen naar buiten gehaald en kunnen niet alle toiletten gebruikt worden. "We gebruiken elektronische kranen. Mensen hoeven er niet met de handen aan te komen. Ze hebben dus niets te vrezen", zegt Klaassen. Daarnaast is er nu eenrichtingsverkeer in het toiletgebouw. "Je moet via de ene kant naar binnen en er via de andere weer uit."

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen waren de voorzieningen de afgelopen maanden gesloten. "En dat heeft me wel klanten gekost", aldus Klaassen. "Nu loopt het weer goed. Juli is normaal gesproken wat rustiger voor ons, maar dat lijkt nu een betere maand te worden. Er zijn heel veel aanvragen."

Behoefte doen in caravan

De wc's en douches op Camping Meistershof zullen direct intensief gebruikt worden. "Zeker, ik sta hier al een hele poos. Ik ben blij dat het toiletgebouw weer open is. Dat wordt een giertank vol straks", zegt een campinggast. "Ik moest mijn behoefte de afgelopen tijd in de caravan doen, dat is toch helemaal niets?"

Een andere campinggast is eveneens blij met de heropening van het sanitair in Dwingeloo. "Eens in de paar weken gingen we naar huis. Daar gingen we ons wassen en de was draaien. Ik heb me een week geleden voor het laatst gedoucht, dus dat mag wel weer een keer."