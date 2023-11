De Week van Drenthe: Verkiezingsvarken in Valthermond en miljoen naar Meppel

Het was de week van de Tweede Kamerverkiezingen, maar het Drentse nieuws bevatte nog meer onderwerpen. Zoals de E.colibacterie, die in een deel van Drenthe opdook in het drinkwater.

In chronologische volgorde beginnen we bij maandag, waar inwoners van zes postcodes in Aa en Hunze en Tynaarlo aan bod kwamen. Huiseigenaren in die gebieden met bevingsschade kunnen sinds kort gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. Eerder vielen deze postcodes in Noord-Drenthe buiten de boot.

Een dag later bezochten we het uiterste zuidwesten van onze provincie. Meppel krijgt namelijk geld om versneld 82 woningen neer te zetten. Het gaat om zo'n 1 miljoen euro. Het geld komt van het Rijk en is bedoeld voor projecten die mogelijk niet door zouden gaan, omdat de bouwkosten de laatste tijd fors zijn gestegen.

Woensdag was natuurlijk de dag van de landelijke verkiezingen, die de boeken in gaan als een historische uitslag voor de PVV. Maar er was meer; bijvoorbeeld in Valthermond. Daar kregen stemmers bij het stembureau wel een héél bijzonder welkom.

Een dag later wordt duidelijk dat de PVV de grote winnaar is. Met 37 zetels is de partij veruit de grootste geworden. Ook dankzij de Drentse kiezers. In elf van de twaalf gemeenten werd PVV de grootste.

In de gemeente Emmen stemde 36 procent van de kiezers op de PVV. In die gemeente ligt ook Nieuw-Weerdinge, waar men veel te maken heeft met overlast van asielzoekers.