WMD heft kookadvies voor drinkwater op: 'Het is 100 procent veilig'

Het kookadvies voor het gebruik van drinkwater, dat gold in Assen en Rolde vanwege de E.colibacterie, is per direct opgeheven. Dat meldt drinkwaterbedrijf WMD.

"Alle monsters en testen laten vooralsnog zien dat de bacterie er niet meer is en dat het drinkwater weer van 100 procent veilig is", schrijft WMD. De komende dagen wordt het water uit voorzorg nog extra gecontroleerd.

Klanten in Assen en Rolde werd vrijdag gevraagd om water voor het drinken eerst drie minuten te koken. Dat advies volgde op een besmetting met de E.colibacterie die bij een controle werd ontdekt. Zorginstellingen en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen kregen flessen water aangeleverd, omdat kraanwater koken voor hen niet lukt.

Gezondheid

De E.colibacterie is niet schadelijk voor de gezondheid, en komt van nature voor in de darmen. Bij mensen met een verzwakte weerstand is er een kleine kans dat de bacterie tot lichte maag- en darmklachten leidt.

Hoe de bacterie in het water terechtkwam, is nog niet duidelijk. "In heel zeldzame gevallen komt een korte besmetting voor die niet te achterhalen is. Ondanks dat we niet zeker weten wat de oorzaak was, kunnen we dankzij het uitgebreide testen zeggen dat het water 100 procent veilig is om te drinken."

Controles