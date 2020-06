ZO!34 verhuist van 'bunker' naar hartje centrum

De verhuizing ging iets anders dan gepland. Gisteravond tijdens een van de allerlaatste uitzendingen kwam het water door de vele regen, van alle kanten naar binnen. Via het plafond, via de muren en het dak. Volgens presentator Wesly Struik leek het oude radiopand even op de Aqua Mundo in Center Parcs. "We stonden tot onze enkels in het water en moesten alles versneld uit het pand halen." Gelukkig kwamen er in mum van tijd tientallen vrijwilligers naar het pand om te helpen. Zo werd kostbare apparatuur op tijd veiliggesteld.

De bunker stonk, was donker en ook véél te klein" Wesly Struik, presentator ZO!34

En diezelfde vrijwilligers stonden er vanmorgen vroeg alweer. Ze verzamelden zich bij het oude pand, waar vanochtend voor de allerlaatste keer radio werd gemaakt. De aanwezige vrijwilligers luisteren, maar nemen ook vooral nog een keer de omgeving in zich op. "Dit is de plek waar het allemaal gebeurde, jarenlang. Eerst onder de naam Radio Emmen, toen RTV Emmen en sinds zo'n drie jaar als ZO!34. Het is een plek waar veel mensen veel herinneringen aan hebben," vertelt presentator Wesly Struik.

Toch zijn de vrijwilligers van ZO!34 klaar met deze plek. "De bunker stinkt, is donker en ook véél te klein," vertelt Struik. "We hebben hier mooie tijden gehad maar het is ook echt tijd voor iets nieuws." Ondertussen rondt zijn collega-presentator zijn laatste programma af. "Dank voor het luisteren en graag tot straks vanuit ons nieuwe pand!" Onder luid applaus komt de uitzending tot een eind. En dan gaat de deur van 'de bunker' op slot. Velen kijken nog een keertje achterom en dan lopen de vrijwilligers samen naar het nieuwe pand aan de Hoofdstraat in Emmen.

Het nieuwe pand is licht, modern ingericht en van alle gemakken voorzien. "Hier gaan we zo aftrappen met onze ZO!Top340. Samengesteld door inwoners van Zuidoost-Drenthe." Struik mag als eerste presenteren en neemt plaats in de nieuwe studio. De plek waar de komende jaren nog heel veel uurtjes wordt gerepresenteerd, en jong talent wordt ontdekt. Want ZO!34 blijkt een goede kweekvijver; er stroomden al meerdere vrijwilligers door naar landelijke omroepen als SLAM!, Qmusic, 3FM en BNNVARA.