'Echtpaar G. aangehouden bij Tattooshop'

Het echtpaar Jannes en Elz G. uit Stadskanaal is zaterdag aangehouden bij hun tattooshop House of paint aan de Glaslaan. Dat bevestigen meerdere bronnen, waaronder buurtbewoners, aan RTV Drenthe. De tattooshop ligt precies op de grens tussen Groningen en Drenthe. Het echtpaar had volgens de politie tientallen wapens in huis.

Op social media wordt veel gereageerd op het nieuws over de aanhouding. Veel mensen wensen het 55-jarige echtpaar sterkte. Het echtpaar is eigenaar van de tattooshop. Jannes G. is tattoeëerder in de zaak en zijn vrouw Elz piercer.

De politie verrichtte zaterdagmiddag een inval na een anonieme tip en stuitte op een flinke hoeveelheid wapens. In het pand werden onder meer revolvers, jachtgeweren, kogelgeweren, hagelgeweren, een kruisboog, diverse soorten munitie en een oefengranaat gevonden.

Alle wapens zijn in beslag genomen, met uitzondering van de kruisboog. Dit wapen is alleen strafbaar als het wordt meegenomen naar een openbare ruimte. Het is nog onduidelijk waarom het echtpaar zoveel wapens in huis hadden.

Schietincident 2005

Jannes G. is al eerder in aanraking met de politie geweest. In 2005 werd hij bij een brand naast zijn woning neergeschoten door een politieagent. De tatoeëerder raakte zwaargewond en sleepte de agent voor de rechter.

Op zijn beurt deed de agent aangifte wegens poging tot doodslag, omdat G. zich agressief gedroeg. De agent werd uiteindelijk schuldig bevonden aan poging tot doodslag, maar ging vrijuit vanwege zelfverdediging. G. werd vrijgesproken.

