Twee gewonden bij ernstig ongeluk op N34, weg in beide richtingen dicht

De slachtoffers zijn na hulpverlening ter plekke naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. De twee bestuurders waren de enige inzittenden van beide auto's.

De N34 is ter hoogte van Odoorn nog afgesloten vanwege sporenonderzoek door de politie. Verder is de weg bezaaid met brokstukken. Het is niet bekend wanneer verkeer weer doorgelaten wordt.