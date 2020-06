Eén nieuwe coronabesmetting in Drenthe

In de afgelopen 24 uur is in Drenthe één nieuwe coronabesmetting vastgesteld, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het betreft een inwoner van de gemeente Tynaarlo.

Het aantal ziekenhuisopnames (116) en sterfgevallen (40) door het virus in Drenthe is gelijk gebleven. In totaal zijn in onze provincie 529 coronabesmettingen vastgesteld. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na een tijd doorgegeven.

Landelijk

Het officiële dodental in Nederland is opgelopen naar 6065. Dat zijn er zes meer dan 24 uur eerder. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met drie naar 11.831. Het totaal aantal coronagevallen nam met 165 toe. Het virus is nu vastgesteld bij 48.948 mensen.

De coronacijfers in Drenthe (bron: RIVM)

Gemeente Meldingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 14 1 0 Assen 42 12 2 Borger-Odoorn 9 4 3 Coevorden 57 13 2 Emmen 104 20 11 Hoogeveen 93 19 8 Meppel 46 8 4 Midden-Drenthe 22 6 0 Noordenveld 21 4 1 Tynaarlo 39 9 0 Westerveld 32 9 4 De Wolden 47 11 5