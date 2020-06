Rechters vaker gewraakt: media-aandacht mogelijke oorzaak

Het aantal wrakingsverzoeken bij rechtbanken en gerechtshoven stijgt. Dat blijkt uit de cijfers van de Raad voor de rechtspraak over heel Nederland. In 2009 werd 418 keer rechters gewraakt, waarvan vijftien gevallen werden toegewezen. In 2019 gebeurde het 693 keer en werden in twintig zaken de rechters daadwerkelijk vervangen.

Rechters moeten altijd onpartijdig zijn. Als een verdachte het idee heeft dat dit niet zo is, kan hij of zijn advocaat de rechter wraken. Een wrakingskamer, bestaande uit drie andere rechters, bekijkt dan of de wraking terecht is. Zo ja, dan wordt de oorspronkelijke rechter vervangen.

Media-aandacht

Hoe het komt dat er afgelopen jaren meer wrakingsverzoeken zijn ingediend, valt volgens de raad moeilijk te verklaren. Een oorzaak kan zijn de media-aandacht voor recente bekende wrakingszaken, zoals de zaak tegen Geert Wilders. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.

No Surrender

In Noord-Nederland kwamen vorig jaar 49 wrakingsverzoeken binnen. Dat waren er tien jaar meer dan vijf jaar eerder. Waar de teller voor dit jaar op staat, is niet bekend, maar er zijn al wel een paar in het oog springende wrakingen geweest.

Begin april werd in Groningen een wrakingsverzoek van oud-voorman Henk Kuipers van motorclub No Surrender afgewezen. Hij wilde andere rechters, omdat hij vond dat de drie die er zaten in de strafzaak tegen de voormalige leiders van de motorclub vooringenomen waren. Kuipers had een buikhernia en gaf aan dat hij zich daardoor niet goed genoeg voelde om zichzelf te verdedigen. De rechters wilden toch verder met de zaak. Bij de wrakingskamer kreeg hij nul op zijn rekest.

Eind vorig maand werden dezelfde rechters door de advocaat van medeverdachte Theo ten V. uit Klazienaveen nogmaals gewraakt. De Klazienavener wilde hoofdverdachte Kuipers als getuige horen in zijn zaak, wat niet lukte. Ten V.'s advocaat vond dat de rechtbank niet genoeg deed om hem alsnog de kans te geven de voormalige captain te ondervragen. Zijn conclusie was dat de rechtbank vooringenomen was. Ook https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/160478/Wrakingsverzoek-No-Surrenderzaak-afgewezen.

Mensensmokkelzaak

Vandaag wees de wrakingskamer een verzoek af in een mensensmokkelzaak. De advocaat van een 34-jarige man uit Moldavië wilde de voorzitter van de rechters laten vervangen. De rechter begon de zaak met de woorden: "Als ik het dossier goed heb gelezen, lijkt hier sprake te zijn van vier gevallen van mensensmokkel." Volgens de raadsman wekte hij daarmee de indruk dat hij zijn oordeel over de Moldaviër al klaar had.

De wrakingskamer vond de woorden van de voorzitter 'ongelukkig gekozen', maar oordeelde dat de rechter niet vooringenomen was. De zaak kon worden voortgezet met dezelfde voorzitter.

Tijd rekken

Wraking is alleen bedoeld voor als er wordt getwijfeld aan de onpartijdigheid van een rechter, maar uit het onderzoek van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat er ook andere motieven zijn om te wraken. Het gebeurt ook wel eens om tijd te rekken of als de verdediging het oneens is met een beslissing van de rechter.

Er gaan stemmen om de wrakingsprocedure te verbeteren. Nu worden wrakingskamers samengesteld uit rechters van dezelfde rechtbank of hetzelfde gerechtshof. Een van de voorstellen is om de wrakingsverzoeken te laten behandelen door rechters van een andere rechtbank. Een ander voorstel is om hogere rechters te laten oordelen over wrakingsverzoeken.

